Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν βρέθηκε στο επίκεντρο μόνο για τα όσα συνέβησαν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και για τις κινήσεις που καταγράφηκαν στις διεθνείς αγορές στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, ο ανεξάρτητος οργανισμός Copenhagen Group εξέδωσε επτά «κίτρινες ειδοποιήσεις» κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, εντοπίζοντας ασυνήθιστα στοιχηματικά μοτίβα που κρίθηκαν άξια περαιτέρω παρακολούθησης.

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