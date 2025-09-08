Ο Μοχάμεντ Μπεν Ρομντάν πέτυχε το νικητήριο γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, καθώς η Τυνησία εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με νίκη 1-0 επί της οικοδέσποινας Ισημερινής Γουινέας στο Μαλάμπο, παίρνοντας ένα αδιαμφισβήτητο προβάδισμα στον προκριματικό 8ο όμιλο.

Η νίκη αυτή ανεβάζει την Τυνησία στους 22 βαθμούς, 10 βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Ναμίμπια, η οποία έχει τρία παιχνίδια να παίξει.

Η Τυνησία, με προπονητή τον Σάμι Τραμπέλσι, θα κάνει την έβδομη εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, και την τρίτη στη σειρά.

Η Τυνησία είναι η δεύτερη αφρικανική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στους παγκόσμιους τελικούς, καθώς το Μαρόκο εξασφάλισε την πρόκρισή του το Σάββατο. Οι Μαροκινοί νίκησαν με 2-0 τη Ζάμπια τη Δευτέρα, καθώς οι Γιουσέφ Εν Νεσίρι και Χάμζα Ιγκαμάνε σκόραραν τα γκολ.

Η Μοζαμβίκη διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης με νίκη με 2-0 επί της Μποτσουάνα στον 7o όμιλο. Βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αλγερία, αλλά έχει παίξει έναν αγώνα παραπάνω.

Εννέα ομάδες από την Αφρική θα προκριθούν αυτόματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με μια 10η θέση διαθέσιμη μέσω διηπειρωτικών play-off.

Η Τυνησία έγινε η 18η συνολικά που έχει εξασφαλίσει εισιτήριο.