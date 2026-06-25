Η εικόνα του Μεχντί Ταρεμί να υπογράφει αυτόγραφα σε μικρά παιδάκια και να φωτογραφίζεται μαζί τους πίσω από έναν σιδερένιο φράχτη, έξω από το ξενοδοχείο της ιρανικής αποστολής στην Τιχουάνα αποτυπώνει, ίσως καλύτερα από κάθε ανακοίνωση, την πραγματικότητα που συνοδεύει τη συμμετοχή του Ιράν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ομάδα έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το προπονητικό της κέντρο στην Αριζόνα και να μετακινηθεί στο Μεξικό, σε μια προσπάθεια να μην βρίσκεται σε αμερικανικό έδαφος, σε ένα σκηνικό που μόνο ομαλό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

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