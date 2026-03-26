Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στους τελικούς των ευρωπαϊκών play off για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Με γκολ του Καντίογλου στο 53ο λεπτό από «μαγική» ασίστ του Αρντά Γκιουλέρ, η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη κι έτσι την προσεχή Τρίτη (31/3) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σλοβακία ή το Κόσοβο για μια θέση στα αμερικανικά γήπεδα το προσεχές καλοκαίρι.

Δοκάρι είχε ο Στάντσιου στο 77΄ για τη Ρουμανία, με την οποία αγωνίστηκε ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ και αντικαταστάθηκε στο 66΄ από τον Τανάσε.

Τουρκία: Τσακίρ, Μουλντούρ, Ακαϊντίν, Μπαρντατσκί, Καντίογλου, Γιουκσέκ, Τσαλχάνογλου (90’ Kαχβετσί), Γιλμάζ (78’ Κοκτσού), Γκιουλέρ (90’ Kαμπάκ), Γιλντίζ, Ακτούρκογλου.

Ρουμανία: Ράντου, Ράτσιου, Ντράγκουσιν, Μπούρτσα, Μπάνκου, Ραζβάν Μαρίν (66’ Τανάσε), Χάτζι (71’ Στάντσιου), Nτράγκομιρ-Mαν, Mπιρλίτζια (88’ Mικουλέσκου), Μιχάιλα (88’ Mπαϊαράμ).