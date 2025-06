Ο 26χρονος Παλαιστίνιος επιθετικός Γουέσαμ Αμπού Άλι έγραψε ιστορία πετυχαίνοντας χατ-τρικ για την Αλ Αχλί στον αγώνα εναντίον της Πόρτο (4-4) , με τις δύο αντιπάλους να αποκλείονται από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Έτσι κι αλλιώς ο Γουέσαμ Αμπού Άλι έγινε ο πρώτος Ασιάτης παίκτης στην ιστορία που πετυχαίνει χατ-τρικ σε διοργάνωση συλλόγων της FIFA, όπως αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Al Ahly’s Palestinian player Wissam Abu Ali scored a hat-trick in the match against Porto. 👏👏👏 pic.twitter.com/cuiI0pmXKB

Αυτό είναι το 2ο χατ-τρικ εναντίον ευρωπαϊκής ομάδας σε επίσημες διηπειρωτικές διοργανώσεις συλλόγων, μετά εκείνο του Πελέ με τη Σάντος εναντίον της Μπενφίκα (5-2) στις 11 Οκτωβρίου 1962.

Wessam Abou Ali scored the first perfect hat-trick for Egyptian side Al Ahly in the history of intercontinental club competitions against Porto at the Club World Cup

A Superior Player of the Match wasn’t enough as Al Ahly couldn’t get to the next stage.

A true African Star 💫… pic.twitter.com/J04iogs8Tn

