Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ξανά κυριαρχική, δεν συνάντησε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς και με τη νίκη της με 2-0 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής, όχι μόνο εξασφάλισε την παρουσία της στους «16» του Μουντιάλ Συλλόγων, αλλά «καπάρωσε» και την πρωτιά στον 2ο όμιλο.

Κι αυτό διότι εκμεταλλεύτηκε τη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Μποταφόγκο, καθότι υπερίσχυε στην τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς και πλέον θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στο 1ο γκρουπ (Παλμέιρας ή Ίντερ Μαϊάμι).

Στο «Lumen Field» του Σιάτλ, η Παρί δεν είχε καμία διάθεση για να βιώσει ξανά… δυσάρεστες εκπλήξεις, σαν αυτές που αντιμετώπισε προ ημερών απ’ την Μποταφόγκο. Πήρε εξαρχής τα ηνία του αγώνα (78% κατοχή μπάλας) και πίεσε ασφυκτικά τους τυπικά γηπεδούχους, ψάχνοντας το γκολ που θα της έδινε την ηρεμία.

Στο 15’ και στο 30’ ο Φράι έκανε απίθανες επεμβάσεις στις προσπάθειες του Ντεζιρέ Ντουέ, όμως στο 35’ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίστοιχη αντίδραση στο… ανορθόδοξο τελείωμα του Κβαρατσκέλια -με την… πλάτη- έπειτα από σέντρα-σουτ του Βιτίνια, με τον Γεωργιανό να δίνει το προβάδισμα στους Παριζιάνους με 1-0.

