Ένα από τα πιο όμορφα ματς της φετινής διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων πρόσφεραν η Φλουμινένσε και η Ουλσάν, με τους Βραζιλιάνους να παίρνουν τη νίκη με 4-2.

FT: Fluminense 4-2 Ulsan HD A epic match between two teams desperately looking for 3 points. Fluminense was able to complete the comeback after the Korean side took the shock 2-1 lead. Ulsan officially eliminated from the tournament.#FIFAClubWorldCup #FIFAClubWorldCup2025 pic.twitter.com/J32vCj78eK — Leonardo Rodriguez (@LeoRodriguez908) June 22, 2025

Η Φλουμινένσε είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης και με απίθανη εκτέλεση φάουλ του Τζον Άριας στο 27ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όμως οι Νοτιοκορεάτες με ένα δεκάλεπτο «φωτιά» έφεραν το ματς… τούμπα.

🎥 – Fluminense strikes with the first goal of the game against Ulsan HD. 1-0 now for the Brazilians. What A Free Kick pic.twitter.com/oTiupc4CoI — ThatAsianGuy (@ThatAsianGuyFT) June 21, 2025

Στο 37′ ο Λι Τζιν-Χουν ισοφάρισε σε 1-1, με τον Ουμ Γουόν-Σανγκ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους να βάζει με κεφαλιά -ψαράκι την Ουλσάν σε θέση οδηγού «γράφοντας» το 1-2.

GOL DE 엄원상 Y LO EMPATA EL ULSAN HD 4K CONTRA EL FLUMINENSE pic.twitter.com/u2zGgTCVm9 — Jeff (@JeffFcb14) June 21, 2025

ULSAN COME BACK AND TAKE THE LEAD OVER FLUMINENSE 😮 The Korean side have only needed 24% possession and two shots on goal to lead 2-1 after the first half.pic.twitter.com/jXRPX3PKIi — Men in Blazers (@MenInBlazers) June 21, 2025

Στο δεύτερο ημίχρονο η Φλουμινένσε πίεσε ασφυκτικά και στο 66′ ο Νονάτο ισοφάρισε σε 2-2.

O Φρέιτες στο 83ο λεπτό έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Βραζιλιάνους διαμορφώνοντας το 3-2.

FLUMINENSE COMPLETE A COMEBACK OF THEIR OWN TO RETAKE THE LEAD 3-2! This match has been incredible, end to end stuff between Flu and Ulsan pic.twitter.com/7M4j6Bewgu — American Ultras Talk (@usmntaut) June 21, 2025

Το κερασάκι στην τούρτα για την Φλουμινένσε μπήκε από τον Κένο που στο 90+2′ έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ «γράφοντας» το τελικό 4-2.