Οι Λονδρέζοι της Τσέλσι ήταν οι μεγάλη νικητές στη μάχη πήραν την μάχη απέναντι στους Βραζιλιάνους της Παλμέιρας, επικρατώντας με 2-1 και έκλεισαν ραντεβού με την Φλουμινένσε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Το ματς ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την Τσέλσι, αφού μόλις στο 16ο λεπτό, ο Κόουλ Πάλμερ, έβαλε σε θέση οδηγού τους «μπλε», με το 1-0 να μένει μέχρι την λήξη του ημιχρόνου.

🚨 COLE PALMER GIVES CHELSEA THE LEAD! Chelsea 1-0 Palmeiras pic.twitter.com/yzh7OCAXeQ — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 5, 2025

Στο δεύτερο μέρος η Παλμέιρας έβγαλε αντίδραση και στο 53′ ο Εστεβάο, που μετά το τέλος του Μουντιάλ Συλλόγων θα μετακινηθεί στην Τσέλσι, ισοφάρισε σε 1-1, σε μια στιγμή που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να χαρίσει.

Η Τσέλσι στη συνέχεια κυριάρχησε και έχασε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχει το γκολ της νίκης, το οποίο ήρθε στο 83ο λεπτό, όταν από σέντρα -σουτ του Γκούστο, ο Γουέβερτον άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-1 υπέρ των Λονδρέζων.

Έτσι, η Τσέλσι πήρε την «μάχη» απέναντι στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα και έκλεισε ραντεβού με την Φλουμινένσε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης που πραγματοποιήθηκε σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα οι δύο ομάδες τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα με ενός λεπτού σιγή.

Ο 28χρονος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ, συγκλόνισε την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στις εξέδρες και τον αγωνιστικό χώρο, με παίκτες και τεχνικά επιτελεία να στέκονται σιωπηλοί. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή όπου ο Πέντρο Νέτο της Τσέλσι, κρατώντας μια φανέλα με τα ονόματα του Ζότα και του αδερφού του, απέτισε φόρο τιμής δίπλα στον Έντζο Φερνάντες, εμφανώς συγκινημένος.

A moment of silence for Diogo Jota and his brother Andre 🕯️ Rest in peace. pic.twitter.com/La7F4h5ik5 — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025