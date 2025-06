Σε ένα κακό ποιοτικά ματς που διεξήχθη στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, το 0-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της Ρίβερ Πλέιτ και της Μοντερέι, καθώς οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν, δίνοντας έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία.

Στο πρώτο μισό του ημιχρόνου οι Μεξικανοί πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο και απείλησαν την εστία του Φράνκο Αρμάνι, χωρίς να καταφέρουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα.

Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Ρίβερ ανέβασε στροφές και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, ενώ στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά.

HT: River Plate 0:0 Monterey

River played quite poorly tonight, Franco played a very good 45′ minutes and every action for River went right through him.

He still has a lot to show, he needs that moment in which he will show what he knows best, we are waiting for that moment ☑️ pic.twitter.com/Wj81LA4O23

— REAL MADRID KRM (@KylianMbappeNew) June 22, 2025