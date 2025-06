Την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πανηγύρισε η Ίντερ, η οποία επικράτησε 2-1 της Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς από την Ιαπωνία.

Οι Ιάπωνες, που κέρδισαν την μάχη της εξέδρας στο «Lumen Field», προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό με τέρμα του Ουατανάμπι, ο οποίος βρέθηκε στην «καρδιά» της ιταλικής άμυνας και πλάσαρε τον Ζόμερ.

Η Ίντερ ισοφάρισε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει μετά από κόρνερ στο 78ο λεπτό. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καρμπόνι μετά από φάση διαρκείας.

Η Ίντερ έφτασε τους 4 βαθμούς στον όμιλο και η Ουράβα έμεινε χωρίς πόντο.

