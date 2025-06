Mε μία νίκη γοήτρου αποχαιρέτησε το Μουντιάλ Συλλόγων η Αλ Αΐν.

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, για τον 7ο όμιλο της διοργάνωσης, η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς επιβλήθηκε με ανατροπή 2-1 της της Ουιντάντ Καζαμπλάνκα, κι έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά με ένα ιστορικό τρίποντο.

Στο «Audi Field» της Ουάσινγκτον οι Μαροκινοί προηγήθηκαν στο 4’ με τον Μαϊλουλά, όμως η Αλ Αΐν «γύρισε» το ματς με το εύστοχο πέναλτι του Λαμπά στο 45’+1’ κι ένα γκολ του Λαμπά στο 50’.

