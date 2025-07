Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η 7η ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Νίκησε 1-0 τη Γιουβέντους στο προτελευταίο χρονικά ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης και περιμένει, πλέον, να μάθει τον αντίπαλό της στους «8» (θα παίξει με το νικητή του αγώνα της Τετάρτης, ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και στη Μοντερέι).

Το πρώτο 45λεπτο στο «Χαρντ Ροκ Στάντιουμ» ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0), με τη Γιουβέντους, όμως, να είχε τη μεγάλη ευκαιρία για να μπει με προβάδισμα στ’ αποδυτήρια.

Ο Κολό Μουανί στο 8’ βρέθηκε απέναντι από τον Κουρτουά, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Βέλγο γκολκίπερ της Ρεάλ, ωστόσο, αυτή έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι!

Στην πρώτη της αξιόλογη επιθετική προσπάθεια στο παιχνίδι, η Ρεάλ άνοιξε το σκορ.

Από τη σέντρα ακριβείας του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο 54’, ο 21χρονος Γκονθάλο Γκαρθία με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τη «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, με τους «μερένχες» να συνεχίζουν στο τουρνουά και τους «μπιανκονέρι» να μένουν εκτός προημιτελικών.

54′ ⚽ GOAL!

Gonzalo García gets the best of a header in the box and puts @realmadrid in the lead! 🔥

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 1, 2025