Χωρίς να… ζοριστεί η Ντόρτμουντ νίκησε με το «φτωχό» 1-0 την Ουλσάν HD στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Μουντιάλ Συλλόγων και κατέκτησε την πρωτιά στον 6ο όμιλο.

Στο «TQL Stadium» του Σινσινάτι, η γερμανική ομάδα δεν είχε διάθεση για… εκπλήξεις απέναντι στους αξιόμαχους Νοτιοκορεάτες και πήρε τα ηνία του αγώνα απ’ τα πρώτα λεπτά.

Στο 19’ ο Γκιρασί δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Τζο, όμως στο 36’ η ασίστ του Μπέλινγχαμ προς τον Σβένσον απλοποίησε τα πράγματα για τον διεθνή Σουηδό μέσο, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τους Βεστφαλούς (1-0).

36′ First assist of the tournament for Jobe Bellingham. ✅ Svensson finishes it off. 💥1-0.

