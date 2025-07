Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης αναμετρώνται αυτήν την ώρα (ΑΝΤ1), με έπαθλο το δεύτερο εισιτήριο που οδηγεί στον τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων.

Ο δεύτερος χρονικά ημιτελικός της διοργάνωσης διεξάγεται στο Metlife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, σε ένα ματς που η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι στιγμής έχει κάνει μία… χαψιά τη «βασίλισσα». Κι αυτό γιατί στα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πρόλαβε να πετύχει τρία γκολ!

Υπενθυμίζεται ότι την παρουσία της στον τελικό έχει εξασφαλίσει από το βράδυ της Τρίτης η Τσέλσι, η οποία νίκησε με 2-0 τη Φλουμινένσε, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Mε τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε, καθώς κατάφερε να πετύχει δύο γκολ πριν τη συμπλήρωση 10 λεπτών αγωνα.

Μόλις στο 6′ ο Ντεμπελέ έκλεψε από τον Ασένθιο και μολονότι ο Κουρτουά τον πρόλαβε, ο Φαμπιάν Ρουίθ βρέθηκε στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή και άνοιξε το σκορ!

6′ PSG take advantage! 💥 A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Μάλιστα πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για το 1-0, ο Ντεμπελέ, εκμεταλλεύτηκε νέο τραγικό λάθος των Μαδριλένων, που έγινε αυτή τη φορά από τον Ρούντιγκερ και με ψύχραιμο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, στριμώχνοντας τη «βασίλισσα» στα… σχοινιά.

9′ Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱 Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵 Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Η Παρί συνέχισε να είναι η απόλυτη κυρίαρχος στο παιχνίδι, περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, η οποία είδε το κακό γι΄αυτήν να τριτώνει στο 24΄.

24′ PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️ Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡ Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης 3-0

Γκολ: 6′, 24′ Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί), 9′ Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κίτρινες: Τσουαμενί (Ρεάλ)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Μπεράλδο, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ρουίθ, Ζοάο Νέβες, Κβαρατσχέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ρούντιγκερ, Ασένσιο, Φραν Γκαρθία, Αρντά Γκιουλέρ, Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ, Γκονζάλο