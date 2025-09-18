Η διοίκηση της Μπενφίκα έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Μπρούνο Λάζε, μετά την ήττα προχθές από την Καραμπάγκ με 3-2 μέσα στο «Ντα Λουζ» και μάλιστα με ανατροπή από 2-0, στην πρεμιέρα του Champions League. Ο πρόεδρος των Λουζιτανών Ρουί Κόστα ανακοίνωσε την άμεση λύση της συνεργασίας με τον Λάζε και ήρθε σε συμφωνία με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος προ ημερών απομακρύνθηκε από τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ ο Μουρίνιο θα υπογράψει συμβόλαιο με ισχύ έως το 2027, με οψιόν ανανέωσης μέχρι το 2028. Έτσι, ο Μουρίνιο θα επιστρέψει μετά από 25 χρόνια στον πάγκο της Μπενφίκα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του (2000), για ν’ αναλάβει στη συνέχεια την Πόρτο την οποία οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης (2004).

Ο διάσημος κόουτς έφτασε στη Λισαβόνα και τόνισε ότι δεν θα μπορούσε ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος προπονητής να πει «όχι» σε μία τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Μπενφίκα:

«Πριν πάρω το αεροπλάνο με ρώτησαν εάν με ενδιαφέρει να προπονήσω την Μπενφίκα. Και απάντησα αμέσως ναι. Όταν λοιπόν μου παρουσιάστηκε η πιθανότητα να προπονήσω την ομάδα δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ποιος μπορεί να πει “όχι” στη Μπενφίκα; Εγώ όχι».