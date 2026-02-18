Ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά την ήττα της Μπενφίκα από την Ρεάλ Μαδρίτης στην Λισαβόνα (1-0) για το Champions League κατέκρινε τον πανηγυρισμό του Βινίσιους μετά το γκολ που σημείωσε ο Βραζιλιάνος. Ο «Special One» τοποθετήθηκε για το συμβάν ρατσιστικής επίθεσης που καταγγέλλει ο Βραζιλιάνος σταρ της Βασίλισσας κρατώντας μια πιο ουδέτερη στάση.

Ο τεχνικός της Πορτογαλικής ομάδας υποστήριξε ότι ο Βίνι θα έπρεπε να πανηγυρίσει με διαφορετικό τρόπο όπως είχαν κάνει κάποτε Εουσέμπιο, Πελέ και Ντι Στέφανο.

Στο θέμα της ρατσιστικής επίθεσης που καταγγέλλει ο 25χρόνος σταρ της ισπανικής ομάδας, ο Μουρίνιο δεν τάχθηκε ενάντια στον Βίνι αλλά είχε μια πιο ουδέτερη στάση προσπαθώντας να κρατήσει τις ισορροπίες.

