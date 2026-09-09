Μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 κόντρα στην Ίντερ το βράδυ της Τρίτης (8/9), στην πρεμιέρα του Champions League, ο Ζοσέ Μουρίνιο, δήλωσε ότι θα ήθελε η ομάδα του να είχε περισσότερο τον έλεγχο και να μην βασίζεται τόσο πολύ στον Τιμπό Κουρτουά.

«Ήταν ένας… τρελός αγώνας. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει πέντε ή έξι γκολ ακόμα, και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε τελειώσει 6-6. Αλλά αυτό το είδος τρέλας δεν μου αρέσει. Προτιμώ να πετυχαίνω πέντε, έξι, επτά γκολ, αλλά ελέγχοντας το παιχνίδι», σχολίασε ο προπονητής των Μαδριλένων και πρόσθεσε:

«Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερο έλεγχο και να μην χρειαζόμασταν έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, ο οποίος, αν δεν αναδειχθεί ο παίκτης του αγώνα απόψε, πιθανότατα δεν θα το κάνει ποτέ (σ.σ. τελικά βραβεύθηκε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, που σκόραρε το δεύτερο γκολ). Παίξαμε εναντίον μιας σπουδαίας ομάδας, ήταν ένας καλός αγώνας και, πάνω απ’ όλα, αυτοί είναι τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί για εμάς. Δεν σχολιάζω τις απόψεις των οπαδών και δεν θα το κάνω μέχρι την τελευταία μου ημέρα εδώ. Αλλά αυτό που μπορώ να πω ως προπονητής είναι ότι ο Βινίσιους αξίζει όλο τον σεβασμό μου. Δεν είναι ακόμα στο 100%. Όλοι μπορούμε να το δούμε αυτό και είναι ο πρώτος που το καταλαβαίνει. Αλλά δουλεύει σκληρότερα από ποτέ και κάποια στιγμή θα μας κερδίσει αγώνες.

Απόψε, τις λίγες φορές που δεν αμύνθηκε, ήταν επειδή ήταν εξαντλημένος. Διαφορετικά, έκανε έναν τεράστιο αριθμό αμυντικών σπριντ. Σε μερικές φάσεις στην αριστερή του πλευρά, ένας πλήρως γυμνασμένος Βίνι θα είχε σφραγίσει το παιχνίδι, αλλά έδωσε τα πάντα απόψε και έχω κάθε σεβασμό γι’ αυτόν. Αντικατέστησα τον Μπαπέ και όταν έφυγε από το γήπεδο, τον φίλησα. Το έκανα αυτό επειδή δείχνω ότι σέβομαι τη δουλειά που έκανε για την ομάδα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Ορελιέν Τσουαμενί, ο οποίος κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για να βοηθήσει την ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προπονηθεί μαζί τους ούτε μία φορά».