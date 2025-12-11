Χωρίς τον Βαγγέλη Παυλίδη, μετά από αρκετό καιρό, στην αρχική ενδεκάδα η Μπενφίκα πέτυχε μεγάλη νίκη στο «Ντα Λουζ» επί της Νάπολι (2-0) και με τη δεύτερη σερί επιτυχία μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης στα playoffs του Champions League (φάση των «16»).

Ο κόουτς των «αετών», Ζοσέ Μουρίνιο, ρωτήθηκε μετά το ματς γιατί άφησε εκτός αρχικής ενδεκάδας τον Έλληνα διεθνή φορ και απάντησε:

«Είναι θέμα τακτικής. Ίσως να έχει πάρει πολλά λεπτά ο Παυλίδης, παίζει συνεχώς, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ήταν θέμα τακτικής η απόφαση μου. Ο αντίπαλος αμυνόταν με άμυνα παίκτη προς παίκτη. Ο Βαγγέλης είναι παίκτης που κινείται περισσότερο προς την μπάλα παρά μακριά από αυτή. Με τον Ιβάνοβιτς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε περισσότερο το γήπεδο και να τους αναγκάσουμε να τρέξουν προς τα πίσω».

Για το ματς δήλωσε: «Ξεκινήσαμε πολύ καλά, όλα όσα είχαμε προετοιμάσει έγιναν με τον σωστό τρόπο και νομίζω ότι οι παίκτες διάβασαν τέλεια το παιχνίδι. Προκαλέσαμε πολλά προβλήματα με τον Ιβάνοβιτς να μένει πίσω. Είναι μια σπουδαία νίκη που μας κρατάει στη μάχη. Τα επόμενα δύο παιχνίδια θα είναι εξαιρετικά δύσκολα, εναντίον της Γιουβέντους και της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από αυτά».