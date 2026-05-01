Κατηγορηματικός εμφανίστηκε για ακόμη μία μέρα ο Ζοζέ Μουρίνιο αναφορικά με τα σενάρια που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, βάζοντας «φρένο» στη φημολογία εν όψει της νέας σεζόν.

Ο προπονητής της Μπενφίκα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με τη Φαμαλικάο, ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επαφή με τη «Βασίλισσα». «Κανείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν μου έχει μιλήσει, μπορώ να το εγγυηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας τη διάθεσή του να βάλει τέλος στις εικασίες.

