Ακόμη μία συνέντευξη Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο έγινε viral, με τον τεχνικό της Μπενφίκα να αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου, καθώς τον κατηγόρησε για ψευδείς ειδήσεις σε βάρος του.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το ματς με τη Φαμαλικάο, στο οποίο οι «αετοί» της Λισαβόνας πήραν τη νίκη (1-0) χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Παυλίδη, ο «Special One» την… είπε σε εκπρόσωπο ΜΜΕ σχετικά με ένα πρόσφατο άρθρο που είχε γράψει γι’ αυτόν.

«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι το ρεπορτάζ σου είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο δημοσιογράφος έκανε ξανά την ερώτησή του στον Μουρίνιο, αλλά για ακόμη μία φορά δεν πήρε απάντηση, με τον Μουρινιο να του λέει: «Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα!».