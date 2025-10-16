Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο! Στον ημιτελικό του Μουντιάλ Κ20 ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Γαλλία ο προπονητής της αφρικανικής ομάδας έκανε χρήση της μωβ κάρτας και ανάγκασε στον διαιτητή να πάει στο VAR!

Ο Μοχάμεντ Ουάχμπι θεώρησε πως ο Ουρουγουανός διαιτητής Γκουστάβο Τεχέρα πήρε λανθασμένη απόφαση και έτσι έκανε χρήση της νέας δυνατότητας που υποχρεώνει τη διακοπή του αγώνα και την εξέταση της φάσης!

Η νέα καινοτομία ονομάζεται Football Video Support (FVS) και εφαρμόστηκε στο 72ο λεπτό. Παίκτης του Μαρόκου βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην μεγάλη περιοχή και ο Ουάχμπι ζήτησε πέναλτι. Έτσι, σήκωσε την μωβ κάρτα και την παρέδωσε αμέσως μετά την φάση στον τέταρτο διαιτητή.

Ο τελευταίος ζήτησε από τον Τεχέρα να πάει άμεσα στο VAR. Μετά την εξέταση της φάσης ο Ουρουγουανός διαιτητής δεν άλλαξε την αρχική του απόφαση και το ματς συνεχίστηκε.

Να σημειωθεί ότι το FVS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φάσεις όπου κρίνεται αν μετράει ή όχι ένα γκολ, σε περίπτωση ενδεχόμενου πέναλτι και για να αποφασιστεί αν υπάρχει κόκκινη κάρτα.