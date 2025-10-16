Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο! Στον ημιτελικό του Μουντιάλ Κ20 ανάμεσα στο Μαρόκο και τη Γαλλία ο προπονητής της αφρικανικής ομάδας έκανε χρήση της μωβ κάρτας και ανάγκασε στον διαιτητή να πάει στο VAR!
Ο Μοχάμεντ Ουάχμπι θεώρησε πως ο Ουρουγουανός διαιτητής Γκουστάβο Τεχέρα πήρε λανθασμένη απόφαση και έτσι έκανε χρήση της νέας δυνατότητας που υποχρεώνει τη διακοπή του αγώνα και την εξέταση της φάσης!
Η νέα καινοτομία ονομάζεται Football Video Support (FVS) και εφαρμόστηκε στο 72ο λεπτό. Παίκτης του Μαρόκου βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην μεγάλη περιοχή και ο Ουάχμπι ζήτησε πέναλτι. Έτσι, σήκωσε την μωβ κάρτα και την παρέδωσε αμέσως μετά την φάση στον τέταρτο διαιτητή.
Ο τελευταίος ζήτησε από τον Τεχέρα να πάει άμεσα στο VAR. Μετά την εξέταση της φάσης ο Ουρουγουανός διαιτητής δεν άλλαξε την αρχική του απόφαση και το ματς συνεχίστηκε.
Να σημειωθεί ότι το FVS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε φάσεις όπου κρίνεται αν μετράει ή όχι ένα γκολ, σε περίπτωση ενδεχόμενου πέναλτι και για να αποφασιστεί αν υπάρχει κόκκινη κάρτα.
During the U20 World Cup semi-final, Morocco coach Mohamed Ouahbi used the new ‘challenge card’ introduced by FIFA to allow a manager to call for a VAR review, challenging a possible refereeing error 😳🟦
The card is being trialled at the U20 WC, with a view to being… pic.twitter.com/6Cmvu8XrjR
