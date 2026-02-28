Οι λιγοστές ελπίδες που διατηρούσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ για τη διεκδίκηση της φετινής Bundesliga ουσιαστικά εξανεμίστηκαν, μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου με 3-2 στο «Klassiker». Οι Βαυαροί έκαναν την ανατροπή και αύξησαν τη διαφορά από τους Βεστφαλούς στους έντεκα βαθμούς.

Η Μπάγερν είχε την πρωτοβουλία στο ξεκίνημα, χωρίς όμως να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις. Η Ντόρτμουντ ισορρόπησε σταδιακά και στο 26′ πήρε προβάδισμα, όταν ο Σβένσον εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Σλότερμπεκ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 54′, με τον Κέιν να σκοράρει από κοντά έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Γκνάμπρι. Στο 70′ ο Άγγλος επιθετικός ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό, ευστοχώντας σε πέναλτι που κέρδισε ο Στάνισιτς, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί.

