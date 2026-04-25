Έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο στην Μπουντεσλίγκα και με το μυαλό στον πρώτο ημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν παρατάχθηκε χωρίς οκτώ βασικούς στο Μάιντς, για την αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής της Bundesliga.
Οι Βαυαροί βρέθηκαν να χάνουν 3-0 στο ημίχρονο, αλλά ακόμη κι έτσι… αρνήθηκαν να χάσουν. Ο Βενσάν Κομπανί «επιστράτευσε» στο β΄ μέρος μερικούς βασικούς, οι οποίοι έκαναν την ολική ανατροπή με την Μπάγερν να κερδίζει τη Μάιντς με σκορ 4-3.
Ο Νίκολας Τζάκσον ήταν αυτός που άνοιξε το… δρόμο της ανατροπής και εν συνεχεία ανέλαβαν δράση τα βαριά όπλα. Ολίσε, Μουσιάλα και Κέιν υπενθύμισαν ότι η Μπάγερν είναι το «αφεντικό» στη Γερμανία.
Εν τω μεταξύ, με δύο γκολ του Πάτρικ Σικ, η Λεβερκούζεν πέρασε νικηφόρα με 2-1 από την Κολωνία και συνεχίζει να ελπίζει για μία θέση στην τετράδα που οδηγεί στο Champions League της επόμενης περιόδου.
Στη μάχη της παραμονής, η ουραγός Χαϊντενχάιμ πήρε… παράταση ζωής, καθώς νίκησε 2-0 τη Ζανκτ Πάουλι και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τέσσερις βαθμούς. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν βασικός για τους ηττημένους και αντικαταστάθηκε στο 64΄.
Ενδιάμεσά τους βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ, η οποία με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Γκλάντμπαχ και έχασε την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού. Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Γιαννούλης, στο 1-1 της Άουγκσμπουργκ με την Άιντραχτ.
Η 31η αγωνιστική:
Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού – 78΄ Ντοέκι)
Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ – 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0
Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε – 66΄ Ντοάν)
Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ – 43΄πεν., 52΄ Σικ)
Αμβούργο-Χοφενχάιμ 19:30
Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04
Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 82 – Πρωταθλήτρια
Ντόρτμουντ 64 -30αγ.
Λειψία 62
Στουτγκάρδη 56 -30αγ.
Λεβερκούζεν 55
Χοφενχάιμ 54 -30αγ.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 43
Φράιμπουργκ 43 -30αγ.
Άουγκσμπουργκ 37
Μάιντς 34
Γκλάντμπαχ 32
Ουνιόν Βερολίνου 32
Κολωνία 31
Αμβούργο 31 -30αγ.
Βέρντερ Βρέμης 31 -30αγ.
Ζανκτ Πάουλι 26
Βόλφσμπουργκ 25
Χαϊντενχάιμ 22