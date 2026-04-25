Έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο στην Μπουντεσλίγκα και με το μυαλό στον πρώτο ημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, η Μπάγερν παρατάχθηκε χωρίς οκτώ βασικούς στο Μάιντς, για την αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι Βαυαροί βρέθηκαν να χάνουν 3-0 στο ημίχρονο, αλλά ακόμη κι έτσι… αρνήθηκαν να χάσουν. Ο Βενσάν Κομπανί «επιστράτευσε» στο β΄ μέρος μερικούς βασικούς, οι οποίοι έκαναν την ολική ανατροπή με την Μπάγερν να κερδίζει τη Μάιντς με σκορ 4-3.

Ο Νίκολας Τζάκσον ήταν αυτός που άνοιξε το… δρόμο της ανατροπής και εν συνεχεία ανέλαβαν δράση τα βαριά όπλα. Ολίσε, Μουσιάλα και Κέιν υπενθύμισαν ότι η Μπάγερν είναι το «αφεντικό» στη Γερμανία.

Εν τω μεταξύ, με δύο γκολ του Πάτρικ Σικ, η Λεβερκούζεν πέρασε νικηφόρα με 2-1 από την Κολωνία και συνεχίζει να ελπίζει για μία θέση στην τετράδα που οδηγεί στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Στη μάχη της παραμονής, η ουραγός Χαϊντενχάιμ πήρε… παράταση ζωής, καθώς νίκησε 2-0 τη Ζανκτ Πάουλι και μείωσε τη μεταξύ τους διαφορά στους τέσσερις βαθμούς. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν βασικός για τους ηττημένους και αντικαταστάθηκε στο 64΄.

Ενδιάμεσά τους βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ, η οποία με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Γκλάντμπαχ και έχασε την ευκαιρία να βγει από τη ζώνη του απευθείας υποβιβασμού. Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Γιαννούλης, στο 1-1 της Άουγκσμπουργκ με την Άιντραχτ.

Η 31η αγωνιστική:

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (22΄ Φινκγκράφε, 25΄ Ρόμουλο Καρντόσο, 63΄ Μπακού – 78΄ Ντοέκι)

Μάιντς-Μπάγερν Μονάχου 3-4 (15΄ Κορ, 29΄ Νέμπελ, 45+2΄ Μπέκερ – 53΄ Τζάκσον, 73΄ Ολίσε, 81΄ Μουσιάλα, 83΄ Κέιν)

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (45΄ Κάντε – 66΄ Ντοάν)

Χαϊντενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (3΄ Ζιβζιβάτζε, 82΄ Ντινκτσί)

Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2 (78΄ Βάλντσμιτ – 43΄πεν., 52΄ Σικ)

Αμβούργο-Χοφενχάιμ 19:30

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης 26/04

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 26/04

Βαθμολογία (σε 31 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 82 – Πρωταθλήτρια

Ντόρτμουντ 64 -30αγ.

Λειψία 62

Στουτγκάρδη 56 -30αγ.

Λεβερκούζεν 55

Χοφενχάιμ 54 -30αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 43

Φράιμπουργκ 43 -30αγ.

Άουγκσμπουργκ 37

Μάιντς 34

Γκλάντμπαχ 32

Ουνιόν Βερολίνου 32

Κολωνία 31

Αμβούργο 31 -30αγ.

Βέρντερ Βρέμης 31 -30αγ.

Ζανκτ Πάουλι 26

Βόλφσμπουργκ 25

Χαϊντενχάιμ 22