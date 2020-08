Ανακοίνωσε τον Γουίλιαν η Άρσεναλ

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «γάμου» ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (14/8), καθώς η διοίκηση της Άρσεναλ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γουίλιαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες».

Ο 32χρονος άσος, προέρχεται από μία «γεμάτη» χρονιά με την Τσέλσι και συγκεκριμένα με 47 εμφανίσεις, 11 γκολ κι εννέα ασίστ. Όμως ο όρος που έθεσε στους «μπλε» για τριετές συμβόλαιο, δεν έγινε αποδεκτός κι έτσι προέκυψε το «διαζύγιο» μετά από επτά χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, εντάχθηκε στην Τσέλσι το 2013 και στο διάστημα αυτό, κατέκτησε δύο τίτλους πρωταθλήματος, ένα FA Cup και ένα Europa League, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του στους Λονδρέζους με 339 συμμετοχές, 63 γκολ και 56 ασίστ. Ο Γουίλιαν, ο οποίος μετρά 70 συμμετοχές με την «σελεσάο» πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα το 2019.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένας παίκτης, ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά για εμάς. Τον έχουμε παρακολουθήσει τους τελευταίους μήνες και σκοπεύαμε να ενισχυθούμε στις πτέρυγες. Και ο Γουίλιαν, είναι παίκτης που προσφέρει πολλή ευελιξία», δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα.

🗞 Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season