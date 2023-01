Μπάγερν: Aνακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάλεϊ Μπλιντ!

Έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή έβαλε στη «μηχανή» της η Μπάγερν Μονάχου, ολοκληρώνοντας το βράδυ της Πέμπτης (5/1) την απόκτηση του Ντάλεϊ Μπλιντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες μέρες από τον Άγιαξ.

Ο 32χρονος στόπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο (αρχικά) έξι μηνών, προσθέτοντας άλλη μία επιλογή στην άμυνα των Βαυαρών.

Με τη φανέλα του Άγιαξ, ο Μπλιντ μέτρησε τρεις θητείες συμπληρώνοντας 333 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ, ενώ την περίοδο 2014-2018 αγωνίστηκε στην Αγγλία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Servus, Daley 🔴⚪



FC Bayern can announce the signing of defender Daley Blind on a deal till the end of the season.#MiaSanMia