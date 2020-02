Τραγωδία στην «Αλιάνζ Αρένα» - Πέθανε η μόλις 14 μηνών ανιψιά ποδοσφαιριστή

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην «Αλιάνζ Αρένα», στη διάρκεια του αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Πάντερμπορν, για το γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Ο επιθετικός της Πάντερμπορν, Στρέλι Μάμπα, θρηνεί τον θάνατο της μόλις 14 μηνών ανιψιάς του.

Το μωρό κατέρρευσε στο στάδιο, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου όμως απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τα θερμά τους συλληπητήρια προς την οικογένεια του Μάμπα.

All of us here at #FCBayern are saddened to learn of the tragic death of a young girl at last night's home game against SC Paderborn. We send our deepest condolences to the girl's family.