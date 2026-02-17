Ο Νίκολας Τζάκσον μετακόμισε το καλοκαίρι από την Τσέλσι στη Μπάγερν Μονάχου με την μορφή δανεισμού, ωστόσο σύμφωνα με τους Άγγλους στο τέλος της σεζόν θα επιστρέψει στο Λονδίνο.

Η συμφωνία των δύο ομάδων περιλάμβανε υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 65 εκατ. ευρώ, εφόσον συμπληρώσει 30 συμμετοχές, ωστόσο ο 24χρονος Σενεγαλέζος φορ δεν είναι στα πλάνα του Κομπανί για τη βασική ενδεκάδα και έχει συμπληρώσει 22 ματς, έχοντας στο ενεργητικό του πέντε γκολ και μια ασίστ.

Το κόστος του δανεισμού ανήλθε σε 16 εκατ. ευρώ και ο μάνατζερ του, Αλί Μπαράτ, ξεκαθάρισε πως ο Τζάκσον δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Τσέλσι.

Έτσι, θα ψάξει για νέα ομάδα σε Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία, με τους «μπλε» να ζητούν 50 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του.

Ο Τζάκσον είχε μετακομίσει στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2023 και σε 81 εμφανίσεις με την Τσέλσι σημείωσε 30 γκολ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του UEFA Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων την περασμένη σεζόν.