Σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Μπάγερν Μονάχου έχει εξελιχθεί ο Μίκαελ Ολίσε και οι Βαυαροί είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν για πολλά χρόνια ακόμη. Πρωτίστως όμως, αυτό που επιχειρούν να κάνουν είναι να κόψουν τις ορέξεις άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων που ορέγονται την μεταγραφή του παίχτη.

Οι εμφανίσεις του 24χρονου Γάλλου έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά με την Ρεάλ Μαδρίτης να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr