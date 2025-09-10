Στο Μόναχο επιστρέφει ο Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος διεθνής πόιντ γκαρντ ανακοινώθηκε από την Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να προχωρούν στην απόκτησή του, λόγω της δυσάρεστη εξέλιξης με τον άτυχο Λιθουανό διεθνή πόιντ γκαρντ Ρόκας Γιοκουμπάιτις κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ.

Ο Γιουκουμπάιτις, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ των Λιθουανών στο Ευρωμπάσκετ πριν τραυματιστεί, υπέστη ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και δεν έχασε μόνο το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά και μεγάλο μέρος της επερχόμενης σεζόν (2025-26), αν όχι ολόκληρη.

Έτσι, ο τεχνικός της Μπάγερν, Γκόρντον Χέρμπερτ, αναζήτησε τον αντικαταστάτη του και επέλεξε έναν παίκτη με πρότερη εμπειρία στο Μόναχο.

Ο Στέφαν Γιόβιτς είχε φορέσει τη φανέλα της Μπάγερν τη διετία 2017-19. Μάλιστα, είχε αναδειχτεί δύο φορές πρωταθλητής Γερμανίας, ενώ κατέκτησε και ένα νταμπλ με την Μπάγερν.

«Όταν άκουσα για το ενδιαφέρον της Μπάγερν, ήμουν πολύ σίγουρος. Περάσαμε μια πολύ επιτυχημένη περίοδο μαζί στην Μπάγερν, ο σύλλογος εξελίχθηκε πολύ και απλώς νιώσαμε πολύ, πολύ άνετα εκεί», ανέφερε ο Γιόβιτς.

Η ενσωμάτωσή του στην προετοιμασία της Μπάγερν αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας, καθώς βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του Νις της Βοϊβοντίνα και ξεκουράζεται μετά την παρουσία του στην εθνική Σερβίας, η οποία αν και φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, μετά τον τραυματισμό του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αποκλείστηκε πρόωρα, από τη Φινλανδία (92-86), στη φάση των «16».