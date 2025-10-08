Το… βάρος του σε χρυσό προσφέρει η Αλ Χιλάλ στον Χάρι Κέιν για να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» η ομάδα του Ριάντ προσέγγισε τον μάνατζερ του και πρότεινε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές στα 100 εκατ. ευρώ!

Ο 32χρονος Άγγλος σταρ εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην μπουντεσλίγκα. Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, έχοντας ήδη 21 γκολ και τέσσερις ασίστ στα 15 πρώτα ματς της σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις!

Η γερμανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι ο γερμανικός σύλλογος μπορεί να χάσει τον 32χρονο Άγγλο διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να επιστρέψει στην Premier League, αλλά ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να παραμείνει στο «Αλιάντς Αρίνα» και η διοίκηση έχει αποφασίσει να του προτείνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

«Η Αλ Χιλάλ προσπαθεί να κάνει το μεγάλο κόλπο και δίνει στον Κέιν 100 εκατ. ευρώ το χρόνο», αναφέρει σχετικά το δημοσίευμα. Ο ίδιος πάντως αποφάσισε το καλοκαίρι να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να κερδίσει με τη βαυαρική ομάδα το Champions League.