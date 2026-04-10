Ο 18χρόνος μέσος της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, θα μείνει εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στον μηρό, ενώ οι Βαυαροί προετοιμάζονται να διεκδικήσουν τρεις τίτλους στο τελευταίο μέρος της σεζόν.

Ο νεαρός είναι υποψήφιος για μια θέση στην αποστολή της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, έχει σκοράρει πέντε γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ μόνο στην Bundesliga.

«Ο Λέναρτ Καρλ έχει υποστεί ρήξη μυός στον δεξιό πίσω μηρό του. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την ιατρική μονάδα της Μπάγερν», ανακοίνωσε ο σύλλογος. «Αυτό σημαίνει ότι ο 18χρονος επιθετικός μέσος θα μείνει εκτός για το άμεσο μέλλον».

Η Μπάγερν, με εννέα βαθμούς διαφορά στην κορυφή της Bundesliga και έξι αγώνες να απομένουν, αντιμετωπίζει τη Ζανκτ Πάουλι. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Champions League, μετά τη νίκη των Γερμανών με 2-1 στην Ισπανία την Τρίτη, σε ένα παιχνίδι που ο Καρλ έμεινε στον πάγκο.

Η Μπάγερν αντιμετωπίζει επίσης την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γερμανίας στις 22 Απριλίου.