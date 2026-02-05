Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από τότε που ο Σερζ Γκνάμπρι εντάχθηκε στην Μπάγερν Μονάχου από τη Βέρντερ Βρέμης.

Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχει δεχτεί κριτική ο ακραίος επιθετικός κατάφερε να αναζωογονήσει την καριέρα του αυτή τη σεζόν με την ομάδα του Βενσάν Κομπανί.

Με το συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2026, ο διεθνής άσος επέκτεινε εν τέλει το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γερμανίας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον βαυαρικό σύλλογο.

«Ο Σερζ Γκνάμπρι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Μπάγερν Μονάχου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028. Το προηγούμενο συμβόλαιό του επρόκειτο να λήξει αυτό το καλοκαίρι. Ο 30χρονος επιθετικός αγωνίζεται στην Μπάγερν από το 2017 και έχει κερδίσει έξι τίτλους Bundesliga, το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και πολλά άλλα τρόπαια μέχρι σήμερα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση.