Ο Κόνραντ Λάιμερ υποβλήθηκε την Κυριακή (29/11) σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Ο 29χρονος Αυστριακός διεθνής αμυντικός τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπάγερν με το Αμβούργο (0-0), με αποτέλεσμα να υποστεί εξάρθρωση τένοντα.

Ο Λάιμερ, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα στον πάγκο, μπήκε στο παιχνίδι στο 52ο λεπτό, αλλά αναγκάστηκε να δώσει τη θέση του στον Ναθάνιελ Μπράουν στο 87ο λεπτό, αφήνοντας το γήπεδο κουτσαίνοντας.

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