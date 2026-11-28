Η Μπάγερν των πολλών απουσιών και της μίας ανόητης αποβολής (!) έμεινε στο 0-0 στην έδρα του Αμβούργου, και συμπλήρωσε τρία διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη.

Οι Βαυαροί ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση του «Volksparkstadion» με δέκα παίκτες, καθώς ο Τζόσουα Κίμιχ αποβλήθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν τράβηξε τα μαλλιά του Ρόσινγκ-Λέλεσιτ. Έτσι, η Μπάγερν έμεινε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι της Bundesliga στην ισοπαλία.

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