Παίκτης της Μπάγερν Μονάχου θα πρέπει να θεωρείται ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι. Ο 25χρονος Μαροκινός διεθνής με 19 γκολ και 9 ασίστ σε 37 αγώνες που έπαιξε με την Αϊντχόφεν την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήρθε σε συμφωνία με τους Βαυαρούς.

Θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030, και πλέον ο βαυαρικός σύλλογος έκανε την κίνησή του προς την πρωταθλήτρια Ολλανδίας.

Η Μπάγερν θέλει πλέον να γίνουν οι ιατρικές εξετάσεις του παίκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Σαϊμπάρι θα ταξιδέψει με την Εθνική Μαρόκου για να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.