Η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει ακάθεκτη προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί νίκησε εύκολα στην έδρα της Χάιντενχαϊμ με 4-0, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Bundesliga και τελευταίας πριν από τη χειμερινή διακοπή. Οι Βαυαροί παραμένουν αήττητοι στο εφετινό πρωτάθλημα, καθώς μετρούν 13 νίκες και δύο ισοπαλίες σε 14 παιχνίδια.

Νωρίτερα, χωρίς γκολ έμειναν Μάιντς και Ζανκτ Πάουλι, με τις δύο ομάδες να παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Μανώλης Σάλιακας ήταν στον πάγκο της ομάδας από το Αμβούργο, η οποία με το βαθμό αυτό συνεχίζει την προσπάθεια να διασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία.

Η 15η αγωνιστική:

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10′ Μπραντ, 90’+7′ Μπέιερ)

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13′, 49′, 70′ Πεϊτσίνοβιτς-5′ Τρέου, 56′ πεν. Γκρίφο, 71′ αυτ. Σιλτ, 78΄ Σέρχαντ)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90’+ Σάφερ)

Αμβούργο-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18′ Λοκόνγκα-26′ Λάρσον)

Λειψία-Λεβερκούζεν 1-3 (35΄ Σλάγκερ – 40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ, 90+7΄ Κούλμπρεθ)

Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι 0-0

Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου 0-4 (15′ Στάνισιτς, 32′ Ολίσε, 86′ Ντίαζ, 90′ Κέιν)

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 38 -14αγ.

Ντόρτμουντ 32

Λεβερκούζεν 29

Λειψία 29

Χοφενχάιμ 27

Στουτγκάρδη 26

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 25

Ουνιόν Βερολίνου 21

Φράιμπουργκ 20

Βέρντερ Βρέμης 17

Κολωνία 16

Γκλάντμπαχ 16

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12

Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.

Μάιντς 8