«Είδε κι έπαθε» η Μπάγερν Μονάχου για να πάρει τη νίκη απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι, στο μεταξύ τους ματς για την 12η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα.

Οι Βαυαροί, όντας φανερά επηρεασμένοι από την πρόσφατη ήττα στο Champions League από την Άρσεναλ, ήταν πίσω στο σκορ μέχρι το 90’, καταφέρνοντας ωστόσο με δύο γκολ στις καθυστερήσεις να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσουν τελικά με 2-1 σκορ.

Οι Ντίας (90’+3) και Τζάκσον (90’+9) έφεραν τούμπα το ματς για την ομάδα του Κομπανί, η οποία παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα με απολογισμό 11 νίκες και μία ισοπαλία.

Από εκεί και πέρα η Χοφενχάιμ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη Bundesliga, διατηρώντας ζωντανές τις βλέψεις για έξοδο στο Champions League.

Η ομάδα του Κριστιάν Ίλτσερ «καθάρισε» γρήγορα την ‘Αουγκσμπουργκ, σημειώνοντας τρία γκολ πριν καν συμπληρωθούν 30 λεπτά (3-0).

Βασικός ξεκίνησε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος αποχώρησε στο 75’. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Χοφενχάιμ ανέβηκε στην 3η θέση, ισοβαθμώντας με τη Λεβερκούζεν, και αναμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι Λεβερκούζεν–Ντόρτμουντ για να μάθει σε ποια θέση θα βρεθεί.

Στο Βερολίνο, η Ουνιόν κρατούσε τη νίκη μέχρι το 90’, αλλά η Χαϊντενχάιμ πέτυχε δύο τέρματα στο τέλος, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας ένα πολύτιμο «διπλό» που τη βοηθά να απομακρυνθεί από τον πάτο της βαθμολογίας.

Τέλος, στο ματς της Βρέμης, η Κολονία βρήκε γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Βέρντερ.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(44′ Γκερέιρο, 90’+3 Ντίας – 6′ Χουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1

(22′ Φριντλ – 90’+1 Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2

(43′ Κεντίρα – 90′ Σίμερ, 90’+5 Σόπνερ)

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0

(16′ Τουρέ, 26′ Μπούργκερ, 45′ αυτ. Σέζιγκερ)

Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 19:30

Αμβούργο-Στουτγκάρδη 30/11

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ 30/11

Φράιμπουργκ-Μάιντς 30/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες):

Μπάγερν Μονάχου 34 -12αγ.

Λειψία 26 -12αγ.

Λεβερκούζεν 23

Χοφενχάιμ 23 -12αγ.

Ντόρτμουντ 22

Στουτγκάρδη 22

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 20

Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.

Κολονία 15 -12αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 15 -12αγ.

Γκλάντμπαχ 13 -12αγ.

Φράιμπουργκ 13

Άουγκσμπουργκ 10 -12αγ.

Αμβούργο 9

Βόλφσμπουργκ 8

Χαϊντενχάιμ 8 -12αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7 -12αγ.

Μάιντς 6