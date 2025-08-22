Με κεκτημένη ταχύτητα από την περσινή σεζόν αλλά και από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γερμανίας, η Μπάγερν μετέτρεψε σε περίπατο τη -θεωρητικά- δύσκολη πρεμιέρα. Οι Βαυαροί διέλυσαν 6-0 τη Λειψία στο Μόναχο, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση για την υπεράσπιση του τίτλου τους. Δύο γκολ πέτυχε ο Μάικλ Ολίσε, σκόραρε ξανά (μετά το σούπερ καπ) ο Λουϊς Ντίας, ενώ δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το… πάρτι ο Χάρι Κέιν με χατ τρικ μέσα σε 13 λεπτά!

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 6-0 (32΄ Λουϊς Ντίας, 27΄,42΄ Ολίσε, 64΄,74΄,77΄ Κέιν – 66΄ Νούσα)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ

Άιντραχτ-Βέρντερ Βρέμης

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντς-Κολωνία

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο