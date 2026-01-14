Στην κορυφή της Μπουντεσλίγκα με διαφορά ασφαλείας από τη Ντόρτμουντ παραμένει η Μπάγερν. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ σε κομβικό σημείο (41΄), η αήττητη αρμάδα του Βενσάν Κομπάνι πέρασε με 3-1 από την Κολωνία και έχει πλέον 15 νίκες-2 ισοπαλίες στις πρώτες 17 αγωνιστικές. Σκόραρε το παιδί-θαύμα της Βαυαρίας, ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ ο οποίος ήδη έφτασε τα έξι γκολ μέσα στη σεζόν.

Σε άλλα ματς, η Χόφενχαϊμ συνέτριψε 5-1 τη Γκλάντμπαχ με τον Αντρέι Κράμαριτς να πετυχαίνει χατ-τρικ μέσα σε 27 λεπτά, ενώ η Λειψία ανέβηκε στην τρίτη θέση με το 2-0 επί της Φράιμπουργκ. Και τα δύο γκολ σε διάστημα μόλις τεσσάρων λεπτών, στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου.

Μετά τη συντριβή 8-1 από τη Μπάγερν, ήταν δύσκολο να αντιδράσει η Βόλφσμπουργκ. Όμως τα κατάφερε και επικράτησε 2-1 της Ζανκτ Πάουλι, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Μπουντεσλίγκα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έπαιξε σε όλο το ματς, ενώ το κρίσιμο γκολ σημείωσε Πεϊτσίνοβιτς στο 88΄ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Η 17η αγωνιστική:

Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2 (27′ Ντεμίροβιτς, 35′ Ούνταβ, 87′ Ναρτέι – 5′ Κρίστενσεν, 80′ Αμαϊμουνί)

Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης 3-0 (11′ Σλότερμπεκ, 76′ Ζάμπιτσερ, 83′ Γκιρασί)

Μάιντς-Χαϊντενχάιμ 2-1 (30′ Βίντμερ, 48′ Αμίρι – 61′ Σίμερ)

Αμβούργο-Λεβερκούζεν Αναβολή

Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (25΄πεν. Έρικσεν, 88΄ Πεϊτσίνοβιτς – 40΄ Σμιθ)

Λειψία-Φράιμπουργκ 2-0 (53΄ Όρμπαν, 56΄ Ρομούλο)

Χοφενχάιμ-Γκλάντμπαχ 5-1 (22΄πεν., 45+1΄, 45+4΄ Κράμαριτς, 77΄ Μέρτσεντ – 24΄ Λέμπερλε)

Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-3 (41΄ Μάινα – 45+5΄ Γκνάμπρι, 71΄ Κιμ, 84΄ Καρλ)

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/1

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 47

Ντόρτμουντ 36

Λειψία 32 – 16 αγώνες

Στουτγκάρδη 32

Χόφενχαϊμ 30 – 16 αγώνες

Λεβερκούζεν 29 – 16 αγώνες

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 26

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 22 – 16 αγώνες

Γκλάντμπαχ 19

Βόλφσμπουργκ 18

Κολωνία 17

Βέρντερ Βρέμης 17 – 16 αγώνες

Αμβούργο 16 – 16 αγώνες

Άουγκσμπουργκ 14 – 16 αγώνες

Μάιντς 12

Ζανκτ Πάουλι 12 – 16 αγώνες

Χάιντενχαϊμ 12