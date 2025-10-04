Με τον Λουίς Ντίας να κάνει άλλο ένα μεγάλο ματς με την φανέλα της Μπάγερν, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί μετέτρεψε σε… υγιεινό περίπατο την αναμέτρηση της Φρανκφούρτης με αντίπαλο την ‘Αιντραχτ, διατηρώντας το απόλυτο των νικών από την έναρξη της περιόδου.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Οι «Βαυαροί» με δύο γκολ και ασίστ (σκόραρε ξανά ο Κέιν) του Κολομβιανού εξτρέμ πέρασαν με «διπλό» από την «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ» (3-0) κι αύξησαν στο +4 τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία νωρίτερα «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Λειψία (1-1).

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Άιντραχτ είχε επί της ουσίας τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν δύο φορές (ο Ντίας άνοιξε το σκορ στο 14ο δευτερόλεπτο στο πιο γρήγορο γκολ του πρωταθλήματος έως τώρα) κι από κει και πέρα με σωστή διαχείριση να φτάνουν άνετα στο 6Χ6 στο ξεκίνημα της Bundesliga.

Ιστορικό γκολ για τον Χάρι Κέιν, καθώς έγινε ο πρώτος στα χρονικά του γερμανικού πρωταθλήματος που σκοράρει 11 τέρματα στις πρώτες έξι αγωνιστικές της σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Χοφενχάιμ-Κολωνία 0-1

(16΄ Ελ Μαλά)

Λεβερκούζεν-Ουνιον Βερολίνου 2-0

(33΄ Ποκού, 50΄ Κοφάνε)

Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1

(23΄ Κόουτο – 7΄ Μπαουμγκάρτνερ)

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0

(2΄ Μπανγκουλά)

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1

(3΄ Μπανκς, 51΄ Κομούρ, 63΄ Φελχάουερ – 65΄ Νταγκίμ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3

(1′,84′ Ντίας, 27′ Κέιν)

Στουτγκάρδη-Χαϊντενχάιμ 5/10

Αμβούργο-Μάιντς 5/10

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 5/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 18

Ντόρτμουντ 14

Λειψία 13

Λεβερκούζεν 11

Κολωνία 10

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9

Στουτγκάρδη 9 -5αγ.

Φράιμπουργκ 7 -5αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7

Χοφενχάιμ 7

Βέρντερ Βρέμης 7

Ουνιόν Βερολίνου 7

Άουγκσμπουργκ 6

Βόλφσμπουργκ 5

Αμβούργο 5 -5αγ.

Μάιντς 4 -5αγ.

Χαϊντενχάιμ 3 -5αγ.

Γκλάντμπαχ 2 -5αγ.