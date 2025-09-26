Με συνοπτικές διαδικασίες η Μπάγερν ξεπέρασε με 4-0 το εμπόδιο της Βέρντερ στο Μόναχο και παραμένει επικεφαλής της Bundesliga με το απόλυτο των 15 βαθμών στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Σκόραρε δύο φορές ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν κι ακόμα δεν μπήκε ο Οκτώβριος!

Ο Άγγλος πέτυχε κι ένα ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε, σε σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) πού έσπασαν το φράγμα των 100 σε 105 αγώνες όλων των διοργανώσεων!

Η 5η αγωνιστική:

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)

Μάιντς-Ντόρτμουντ 27/9

Βόλφσμπουργκ-Λειψία 27/9

Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 27/9

Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/9

Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27/9

Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9

Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.

Ντόρτμουντ 10

Λειψία 9

Κολωνία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6

Φράιμπουργκ 6

Στουτγκάρδη 6

Χοφενχάιμ 6

Ουνιόν Βερολίνου 6

Λεβερκούζεν 5

Βόλφσμπουργκ 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.

Αμβούργο 4

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2

Χαϊντενχάιμ 0