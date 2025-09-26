Με συνοπτικές διαδικασίες η Μπάγερν ξεπέρασε με 4-0 το εμπόδιο της Βέρντερ στο Μόναχο και παραμένει επικεφαλής της Bundesliga με το απόλυτο των 15 βαθμών στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Σκόραρε δύο φορές ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έφτασε ήδη τα 15 γκολ στη σεζόν κι ακόμα δεν μπήκε ο Οκτώβριος!
Ο Άγγλος πέτυχε κι ένα ρεκόρ, καθώς συμπλήρωσε 100 γκολ σε 104 ματς με τη Μπάγερν και έγινε ο ποδοσφαιριστής που φτάνει τα 100 πιο γρήγορα από οποιονδήποτε, σε σύλλογο των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την προηγούμενη καλύτερη επίδοση μοιράζονταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ) και ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) πού έσπασαν το φράγμα των 100 σε 105 αγώνες όλων των διοργανώσεων!
Η 5η αγωνιστική:
Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0 (22΄ Τα, 45΄πεν.,65΄ Κέιν, 87΄ Λάιμερ)
Μάιντς-Ντόρτμουντ 27/9
Βόλφσμπουργκ-Λειψία 27/9
Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 27/9
Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/9
Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27/9
Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9
Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9
Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.
Ντόρτμουντ 10
Λειψία 9
Κολωνία 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6
Φράιμπουργκ 6
Στουτγκάρδη 6
Χοφενχάιμ 6
Ουνιόν Βερολίνου 6
Λεβερκούζεν 5
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.
Αμβούργο 4
Άουγκσμπουργκ 3
Γκλάντμπαχ 2
Χαϊντενχάιμ 0