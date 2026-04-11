Η Μπάγερν με μία ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας την Ζανκτ Πάουλι και, πλέον, θα έχει την ευκαιρία στην «Αλιάνζ Αρένα» να σφραγίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου της Bundesliga, υποδεχόμενη την Στουτγκάρδη.

Οι Βαυαροί πέρασαν με άκρως εμφατικό τρόπο από το Αμβούργο με τα γκολ των Μουσιάλα, Γκορέτσκα, Ολίσε, Τζάκσον και Γκερέιρο, δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πάρουν βαθμολογική ανάσα και πέντε… στροφές πριν από το φινάλε ξέφυγαν με +12 από την Ντόρτμουντ.

Την μεθεπόμενη Κυριακή μπροστά στο κοινό της η ομάδα του Βενσάν Κομπανί θα επιδιώξει να πανηγυρίσει τον 35ο τίτλο στην Ιστορία της, αρκεί να επικρατήσει της Στουτγκάρδης.

Η 29η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ 2-2 (11΄ Μορίς, 14΄ Γκρέγκοριτς – 35΄ Χράνατς, 42΄ Μπαζουμανά Τουρέ)

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1 (42′ Άντριχ)

Λειψία-Γκλάντμπαχ 1-0 (81′ Ντιομαντε)

Βόλφσμπουργκ-Άιντραχτ 1-2 (90’+7 Πεϊτσίνοβιτς – 21′ Χόιλουντ, 32′ Καλιμουεντό)

Χαϊντενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (9′,36′ Χόνσακ, 79′ Ζιβζιβάτζε – 75′ Κέρφελντ)

Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (9′ Μουσιάλα, 53′ Γκορέτσκα, 55′ Ολίσε, 66′ Τζάκσον, 89′ Γκερέιρο)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 12/4

Στουγκάρδη-Αμβούργο 12/4

Μάιντς-Φράιμπουργκ 12/4

Βαθμολογία (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 76 -29αγ. – Champions League

Ντόρτμουντ 64 -29αγ.

Λειψία 56 -29αγ.

Στουτγκάρδη 53

Λεβερκούζεν 52 -29αγ.

Χοφενχάιμ 51 -29αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 42 -29αγ.

Φράιμπουργκ 37

Μάιντς 33

Άουγκσμπουργκ 33 -29αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 32 -29αγ.

Αμβούργο 31

Γκλάντμπαχ 30 -29αγ.

Βέρντερ Βρέμης 28

Κολωνία 27

Ζανκτ Πάουλι 25 -29αγ.

Βόλφσμπουργκ 21 -29αγ.

Χαϊντενχάιμ 19 -29αγ.