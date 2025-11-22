Η Μπάγερν Μονάχου δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Φράιμπουργκ (6-2), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στην Bundesliga, μολονότι αιφνιδιάστηκε στην αρχή και βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο γκολ: με τα γκολ των Σουζούκι (12′) και Μανζάμπι (17′). Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί συνήλθε άμεσα, μείωσε αρχικά με τον 17χρονο εξτρέμ, Λέναρντ Καρλ, και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφάρισε με τον Ολίσε.

Το δεύτερο μέρος ήταν μονόλογος για τους πρωταθλητές στο «Αλιάντς Αρίνα» και ολοκλήρωσαν εύκολα την ανατροπή με τα γκολ των Ουπαμεκανό (55′), Κέιν (60′) και Τζάκσον (78′), με τον Μάικλ Ολίσε να πετυχαίνει το δεύτερό του γκολ στο 85ο λεπτό. Στο μεταξύ, η Λεβερκούζεν, πήρε εύκολα τους τρεις βαθμούς στην έδρα της Βόλφσμπουργκ (3-1), στην οποία ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μπήκε αλλαγή στο β’ ημίχρονο.

Από εκεί και πέρα η Άουγκσμπουργκ, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά στην αρχική ενδεκάδα της, πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς στην έδρα της κόντρα στο Αμβούργο (1-0), ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Βεστφαλία μεταξύ της Ντόρτμουντ και της Στουτγκάρδης ήταν εντυπωσιακό (3-3). Η Μπορούσια προηγήθηκε στο Α’ μέρος με τα γκολ των Τσαν (34′ πεν.), και Μπέιερ (42′), αλλά στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με δύο γκολ του Ουντάβ (47′, 71′).

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς πήρε ξανά την πρωτοπορία στο σκορ με τον Αντεγέμι (89′), αλλά η Στουτγάρδη βρήκε στις καθυστερήσεις ξανά γκολ με τον Ουντάβ, που πέτυχε χατ τρικ.

Η 11η αγωνιστική:

Μάιντς-Χοφενχάιμ 1-1 (76′ Ντα Κόστα – 9′ αυτ. Χάντσε-Όλσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Φράιμπουργκ 6-2 (22′ Καρλ, 45’+, 85′ Ολίσε, 55′ Ουπαμεκανό, 60′ Κέιν, 78′ Τζάκσον-12′ Σουζούκι, 17′ Μανζάμπι)

Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 2-2 (34′ πεν. Τσαν, 42′ Μπέιερ-47′, 71′ Ουντάβ)

Βόλφσμπουργκ-Λεβερκούζεν 1-3 (57′ Βάβρο-9′ Χόφμαν, 24′ Ταπσόμπα, 33′ Τίλμαν)

Άουγκσμπουργκ-Αμβούργο 1-0 (76′ Καντέ)

Χαϊντενχάιμ-Γκλάντμπαχ 0-3 (45′ πεν. Ντικς, 55′ Ταμπάκοβιτς, 76′ Μασίνο)

Κολωνία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 22/11

Λειψία-Βέρντερ Βρέμης 23/11

Ζανκτ Πάουλι-Ουνιόν Βερολίνου 23/11

Βαθμολογία (σε 11 αγώνες):

Μπάγερν Μονάχου 31

Λειψία 22 -10αγ.

Λεβερκούζεν 23

Ντόρτμουντ 22

Στουτγκάρδη 22

Χοφενχάιμ 20

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 17 -10αγ.

Βέρντερ Βρέμης 15 -10αγ.

Κολωνία 14 -10αγ.

Φράιμπουργκ 13

Ουνιόν Βερολίνου 12 -10αγ.

Γκλάντμπαχ 12

Άουγκσμπουργκ 10

Αμβούργο 9

Βόλφσμπουργκ 8

Ζανκτ Πάουλι 7 -10αγ.

Μάιντς 6

Χαϊντενχάιμ 5