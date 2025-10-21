Η Μπάγερν Μονάχου και ο Βενσάν Κομπανί συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους κατά δύο χρόνια, ήτοι έως το 2029, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η ομάδα της Μπουντεσλίγκα.

Ο Βέλγος προπονητής, ο οποίος ανέλαβε πέρυσι με συμβόλαιο έως το 2027, κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλήματος στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής στους Βαυαρούς, ενώ φέτος η Μπάγερν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της Μπουντεσλίγκα με επτά νίκες σε επτά αγώνες.

«Νιώθω σαν να βρίσκομαι εδώ πολύ περισσότερο καιρό και ότι καταλαβαίνω καλά τον σύλλογο», δήλωσε ο Κομπανί, σε ανακοίνωση του συλλόγου. «Μέχρι στιγμής, ήταν μια σπουδαία εμπειρία – έχουμε ξεκινήσει ένα υπέροχο ταξίδι. Ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και να γιορτάσουμε πολλές ακόμη επιτυχίες».

Οι Βαυαροί, οι οποίοι φιλοξενούν την Κλαμπ Μπριζ για το Champions League την Τετάρτη, έχουν κερδίσει και τους 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής, σε ένα τέλειο ξεκίνημα της σεζόν τους.

Χρ.Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ