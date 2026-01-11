Η Μπάγερν Μονάχου ήταν «σαρωτική», δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Βόλφσμπουργκ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga, νίκησε με το εντυπωσιακό 8-1 και έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Οι «λύκοι», που είχαν ξανά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας τους, έκαναν πολλά λάθη, από τα δύο προέκυψαν και δύο αυτογκόλ (5′ Φίσερ – 53′ Γενζ).

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Με τη νίκη αυτή οι Βαυαροί αύξησαν ξανά τη διαφορά στους 11 βαθμούς από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ. Μεγάλος πρωταγωνιστής και σε αυτό το ματς ήταν ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έδωσε άλλες τόσες ασίστ.

Νωρίτερα, κανένα πρόβλημα για την Γκλάντμπαχ, καθώς νίκησε εύκολα, με δύο γκολ του Ταμπάκοβιτς, στην έδρα της την Άουγκσμπουργκ με 4-0 και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Δημήτρη Γιαννούλη και παραμένουν μία από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή τους στην κατηγορία.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3

(22’πέν. Ουζούν, 71′ Εμπνουταλίμπ, 90’+2 Νταχούντ – 10′ Μπέιερ, 68′ Νμετσά, 90’+6 Τσουκβουεμέκα)

Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1

(53′ πεν. Γκρίφο, 83′ Ματάνοβιτς-48′ Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ-Κολωνία 2-2

(15′ Πιέρινγκερ, 26′ Νίχαους-18′ Μαρτέλ, 48′ Ελ Μάλα

Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2

(77′ Γέονγκ, 86′ Ντοκί-30′ Αμίρι, 69′ Χόλερμπαχ)

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη 1-4

(66’πέν. Γκριμάλντο – 7′,45′ Λέβελινγκ, 29′ πέν. Μίτελσταντ, 45’+2 Ούνταβ)

Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ 4-0

(8′ Σκάλι, 20′ πεν. Ντικς, 36′, 61′ Ταμπάκοβιτς)

Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ 8-1

(5′ αυτ. Φίσερ, 30′ Ντίαζ, 50′, 76′ Ολίσε, 53′ αυτ. Γενζ, 68′ Γκερέιρο, 69′ Κέιν, 88′ Γκορέτζκα-13′ Πεϊτσίνοβιτς)

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ Αναβολή

Ζανκτ Πάουλι-Λειψία Αναβολή

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 44

Ντόρτμουντ 33

Λειψία 29 -15αγ.

Λεβερκούζεν 29

Στουτγκάρδη 29

Χοφενχάιμ 27 -15αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 26

Φράιμπουργκ 23

Ουνιόν Βερολίνου 22

Γκλάντμπαχ 19

Βέρντερ Βρέμης 17 -15αγ.

Κολωνία 17

Αμβούργο 16

Βόλφσμπουργκ 15 -15αγ.

Άουγκσμπουργκ 14

Ζανκτ Πάουλι 12 -15αγ.

Χαϊντενχάιμ 12

Μάιντς 9