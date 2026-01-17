Η Λειψία έκλεισε το ημίχρονο του αγώνα της με την Μπάγερν προηγούμενη με 1-0, αλλά στο δεύτερο μέρος μόνο μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο και ήταν οι φιλοξενούμενοι, που έφυγαν νικητές με 5-1.

Οι Βαυαροί θύμιζαν λαίλαπα, πέτυχαν 4 γκολ σε 20 λεπτά κι έφυγαν θριαμβευτές από την αντίπαλη έδρα συνεχίζοντας τη μοναχική πορεία τους προς τον τίτλο, καθώς έφτασε στους 50 βαθμούς κι επανέφερε τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ στο +11.

Οι «Ταύροι» προηγήθηκαν με τον Ρόμουλο στο 20΄, αλλά μετά την ισοφάριση από τον Γκνάμπρι, στο 50ό λεπτό, «εξαφανίστηκαν» από τη «Ρεντ Μπουλ Αρένα». Ο Κέιν έδωσε προβάδισμα στους Βαυαρούς, που είχαν πια στήσει… πάρτι κι έφτασαν στο θριαμβευτικό σκορ με τους Τα, Πάβλοβιτς και Ολίσε.

Η 18η αγωνιστική:

Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3 (29΄ Νίνμαχ, 78΄ Στάγκε, 81΄ Μιλόσεβιτς – 1΄ Καλιμουεντό, 56΄ Κόλινς, 90΄+5 Κνάουφ)

Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι 3-2 (45΄+1 Μπραντ, 54΄ Αντεγέμι, 90΄+5 πεν. Τσαν – 62΄ Σαντς, 75΄ Τζόουνς)

Βόλφσμπουργκ-Χαϊντενχάιμ 1-1 (80΄ Γεντς – 45΄+1 Μπεκ)

Χοφενχάιμ-Λεβερκούζεν 1-0 (9΄ Μπούργκερ)

Κολωνία-Μάιντς 2-1 (57΄, 86΄ Άτσε, 29΄ Μπελ)

Αμβούργο-Γκλάντμπαχ 0-0

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου 1-5 (20΄ Ρόμουλο – 50΄ Γκάμπρι, 67΄ Κέιν, 83΄ Τα, 86΄ Πάβλοβιτς, 88΄ Ολίσε)

Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου 18/01

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ 18/01

Βαθμολογία (σε 18 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50

Ντόρτμουντ 39

Χόφενχαϊμ 33 -17αγ.

Λειψία 32 -17αγ.

Στουτγάρδη 32 -17αγ.

Λεβερκούζεν 29 -17αγ.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 27

Φράιμπουργκ 23 -17αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 23 -17αγ.

Κολωνία 20

Γκλάντμπαχ 20

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 18 -17αγ.

Αμβούργο 17 -17αγ.

Άουγκσμπουργκ 15 -17αγ.

Χάιντενχαϊμ 13

Μάιντς 05 12

Ζανκτ Πάουλι 12 -17αγ.