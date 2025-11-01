Η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε στο «Αλιάντς Αρίνα» τη Λεβερκούζεν, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga, και δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει εύκολα τη νίκη με 3-0, κάνοντας το 9Χ9 από την αρχή της σεζόν. Εκτός από τη νίκη και την εδραίωση στην κορυφή της βαθμολογίας οι Βαυαροί πήραν και ψυχολογική «ώθηση» εν όψει της αναμέτρησης με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι για τη league phase του Champions League που ακολουθεί (4/11).

Νωρίτερα, η Λειψία κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της Στουτγκάρδης στην έδρα της με 3-1 και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.

Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τέλος η Άιντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η 9η αγωνιστική:

Άουγκσμπουργκ-Ντόρτμουντ 0-1 (37′ Γκιρασι)

Μάιντς-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (36′ Βίντμερ-85′ Στάγκε)

Λειψία-Στουτγκάρδη 3-1 (45′ αυτ. Σαμπό, 53′ Ντιομαντέ, 90′ Ρόμουλο-65′ Τόμας)

Ουνιόν Βερολίνου-Φράιμπουργκ 0-0

Ζανκτ Πάουλι-Γκλάντμπαχ 0-4 (15′, 40′ Ταμπάκοβιτς, 75′ Ματσίνο, 78′ Φρόλο)

Χαϊντενχάιμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (32′ Ζιβζιβάντζε-55′ Κρίστενσεν)

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 3-0 (25′ Γκνάμπρι, 31′ Τζάκσον, 43′ αυτ. Μπαντέ)

Κολωνία-Αμβούργο 02/11

Βόλφσμπουργκ-Χοφενχάιμ 02/11

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 27

Λειψία 22

Ντόρτμουντ 20

Στουτγκάρδη 18

Λεβερκούζεν 17

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 14

Χοφενχάιμ 13 -8αγ.

Βέρντερ Βρέμης 12

Κολωνία 11 -8αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 11

Φράιμπουργκ 10

Βόλφσμπουργκ 8 -8αγ.

Αμβούργο 8 -8αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7

Άουγκσμπουργκ 7

Γκλάντμπαχ 6

Μάιντς 5

Χαϊντενχάιμ 5