Η Μπάγερν Μονάχου επιβεβαίωσε εύκολα τα προγνωστικά στο ματς της «Αλιάντς Αρίνα» κόντρα στη Χόφενχαϊμ, νίκησε με 5-1, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Bundesliga, και ανέβασε ξανά τη διαφορά στους έξι βαθμούς από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ.

Οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο Μόναχο για να παλέψουν το ματς, αλλά έμειναν με δέκα παίκτες από πολύ νωρίς, λόγω αποβολής του Ακπογκούμα στο 17ο λεπτό. Ο Χάρι Κέιν ήταν και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Βενσάν Κομπανί, πετυχαίνοντας τα δύο πρώτα γκολ από το σημείο του πέναλτι (20′ και 45′), ενώ με δική του ασίστ ο Ντίας διαμόρφωσε το σκορ σε 3-1 στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους, με τον Κολομβιανό να πετυχαίνει τελικά χατ τρικ (62′ και 89′)

Οι Βαυαροί επέστρεψαν έτσι στις επιτυχίες, ύστερα από δύο ματς Πρωταθλήματος χωρίς νίκη, (σ.σ. εντός έδρας ήττα από τη «συμπολίτισσα» Άουγκσμπουργκ και ισοπαλία στο Αμβούργο με την ομώνυμη ομάδα).

Νωρίτερα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστόφ Μπάουμγκαρντνερ, που πέτυχε και τα δύο γκολ, η Λειψία πήρε τη σημαντική νίκη στην Κολωνία κόντρα στην τοπική ομάδα με 2-1 και μπήκε ξανά δυνατά στη διεκδίκηση της επιστροφής της, την επόμενη σεζόν στο Champions League.

Ο Αυστριακός διεθνής μέσος άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Τίελμαν (51′), με τον άσο των «ταύρων» να βρίσκει και δεύτερο γκολ πέντε λεπτά αργότερα, χαρίζοντάς τους την πολύτιμη νίκη.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Ουνιόν Βερολίνου-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1

(87′ πέν. Κουέρφελντ – 84′ Μπράουν)

Φράιμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 1-0

(13′ Μπέστε)

Μάιντς-Άουγκσμπουργκ 2-0

(8′, 79′ Αμίρι)

Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ 1-2

(52′ Κουλιεράκης-17′ Μπραντ, 87′ Γκιρασί)

Ζανκτ Πάουλι-Στουτγκάρδη 2-1

(35′ Σάλιακας, 55′ Σινάνι-90′ Λέβελινγκ)

Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 0-2

(45’+ Κονιγκστόρφερ, 78′ Φιλίπε)

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1

(10′ Ένγκελχαρντ – 44′ αυτ. Σάντερ)

Κολωνία-Λειψία 1-2

(51′ Τίελμαν-29′, 56′ Μπάουμγκαρντνερ)

Μπάγερν Μονάχου-Χοφενχάιμ 5-1

(20′ πεν., 45′ πεν. Κέιν, 45’+, 62′, 89′ Ντίας-35′ Κράμαριτς)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 54

Ντόρτμουντ 48

Χοφενχάιμ 42

Στουτγκάρδη 39

Λειψία 39

Λεβερκούζεν 36 -20αγ.

Φράιμπουργκ 30

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 28

Ουνιόν Βερολίνου 25

Κολωνία 23

Αμβούργο 22 -20αγ.

Γκλάντμπαχ 22

Άουγκσμπουργκ 22

Μάιντς 21

Βόλφσμπουργκ 19

Βέρντερ Βρέμης 19

Ζανκτ Πάουλι 17

Χαϊντενχάιμ 13