Η Μπάγερν δεν σταμάτησε ούτε στην έδρα της Άουγκσμπουργκ. Οι «Βαυαροί» επικράτησαν με 3-2 στην WWK Arena και με το 2Χ2 στο ξεκίνημα της σεζόν «έπιασαν» στην κορυφή την Άιντραχτ, η οποία νωρίτερα πέρασε άνετα από την έδρα της Χοφενχάιμ (3-1).

Μέσα σε 25 αγωνιστικά λεπτά, η ομάδα του Μονάχου πέτυχε 3 γκολ κι επί της ουσίας έβαλε τις βάσεις για το δεύτερο σερί «τρίποντο» στο ξεκίνημα της Bundesliga. Παρότι ο Ολίσε με το δεύτερό του γκολ στο πρωτάθλημα «έγραψε» το 3-0 στο 48′, οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω. Μείωσαν με τον Γιάκιτς στο 53′ και στο 76′ ακόμη περισσότερο με τον Κομούρ.

Το περίεργο ήταν ότι και σε αυτό το ματς, όπως και στην πρεμιέρα με την Φράιμπουργκ, σχεδόν στο ίδιο χρονικό σημείο του αγώνα (64′) ο Δημήτρης Γιαννούλης ένιωσε ξανά ενοχλήσεις κι αντικαταστάθηκε. Την προηγούμενη εβδομάδα ταλαιπωρήθηκε από κράμπες και δεν ήταν κάτι σοβαρό. Τώρα αναμένεται η νέα διάγνωση για την κατάσταση της υγείας του κι ενώ ακολουθούν τα ματς της Εθνικής με Λευκορωσία και Δανία για τους προκριματικούς του Μουντιάλ 2026.

Η 2η αγωνιστική:

Αμβούργο-Ζανκτ Πάουλι 0-2 (19′ Τσβιγκάλα, 59′ Ουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3 (44′ πέν. Ρ. Σμιντ, 73′ Ι. Σμιντ, 90’+4 Κουλιμπαλί – 5′, 64’πέν. Σικ, 35′ Τίλμαν)

Λειψία-Χαϊντενχάιμ 2-0 (48′ Μπαουμγκάρτνερ, 78′ Καρντόσο)

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0 (79′ Αντρές)

Χοφενχάϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (90’+1 Πρόμελ – 7′, 27′ Ντοαν, 51′ Ουζούν)

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (53′ Γιάκιτς, 76′ Κομούρ – 28′ Γκνάμπρι, 45’+4 Ντίας, 48′ Ολίσε)

Βόλφσμπουργκ-Μάϊντς 31/8

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου 31/8

Κολωνία-Φράιμπουργκ 31/8

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μπάγερν 6

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 6

Ζανκτ Πάουλι 4

Βόλφσμπουργκ 3 -1αγ.

Άουγκσμπουργκ 3

Ουνιόν Βερολίνου 3 -1αγ.

Κολονία 3 -1αγ.

Στουτγκάρδη 3

Χοφενχάιμ 3

Λειψία 3

Ντόρτμουντ 1 -1αγ.

Αμβούργο 1

Γκλάντμπαχ 1

Μπάγερ Λεβερκούζεν 1

Βέρντερ Βρέμης 1

Μάιντς 0 -1αγ.

Φράιμπουργκ 0 -1αγ.

Χαϊντενχάιμ 0