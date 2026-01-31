Η Μπάγερν δεν κατάφερε να περάσει από το Αμβούργο, όπου απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga.

Η Ντόρτμουντ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (1/2) την Χαϊντενχάιμ, θα έχει την ευκαιρία, εφόσον νικήσει, να μειώσει στο -6 τη διαφορά από τους Βαυαρούς και να δώσει νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

«Χρυσός» ο βαθμός για την ομάδα του γερμανικού Βορρά, στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ένα 24ωρο μετά την κλήρωση των playoffs του Champions League, που την έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασε με «διπλό» από την Φρανκφούρτη με 3-1 επί της Άιντραχτ, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Bundesliga κι εξακολουθεί να διατηρεί «ζωντανές» τις ελπίδες της για να βρεθεί και του χρόνου στη League Phase μέσω του πρωταθλήματος.

Η προσεχής αντίπαλος των Πειραιωτών στη διοργάνωση απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και τα παιχνίδια που ακολουθούν με τους «ερυθρόλευκους» δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με εκείνο που προηγήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην 7η αγωνιστική της League Phase και το οποίο είχε βρει νικήτρια την ελληνική ομάδα (2-0).

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Ταπσόντα, Άντριχ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία, Φερνάντες (64′ Παλάσιος), Αρτούρ, Τεριέ (64′ Χόφμαν), Τίλμαν (82′ Πόκου), Κοφανέ (72′ Σικ).

Ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την έξοδό της στο Champions League της επόμενης περιόδου έκανε η εκπληκτική εφέτος, Χοφενχάιμ. Επιβλήθηκε εντός έδρας… δια περιπάτου με 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου κι «έπιασε» στην 2η θέση τη Ντόρτμουντ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (1/2) την Χαϊντενχάιμ και θα έχει την ευκαιρία να παραμείνει μόνη πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Τεράστιες βαθμολογικής σημασίας νίκες πέτυχαν οι Άουγκσμπουργκ και Μάιντς, στην προσπάθεια που κάνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ στη Βρέμη, Βέρντερ και Γκλάντμπαχ έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν «βόλεψε» καμία.

Η 20η αγωνιστική:

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29′ Μάινα)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50′ Κοχ – 26′ Αρτούρ, 33′ Τίλμαν, 90’+3 Γκαρσία)

Λειψία-Μάιντς 1-2 (40′ Χάρντερ – 45’+5 πέν. Αμίρι, 49′ Σίλας)

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90’+4 Τοπ – 61′ Ταμπάκοβιτς)

Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41′,59′ Γκρέγκοριτς – 32′ πέ. Σινάνι)

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42’πέν, 45′ Κράμαριτς, 47′ Λεϊτέ – 68′ Κεντίρα)

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (34′ πέν. Βιέιρα, 53′ Βούσκοβιτς – 42′ Κέιν, 46′ Ντίας)

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2

Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 51 -20αγ.

Χοφενχάιμ 42 -20αγ.

Ντόρτμουντ 42

Λειψία 36 -20αγ.

Στουτγκάρδη 36

Λεβερκούζεν 35

Φράιμπουργκ 27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ.

Κολωνία 23 -20αγ.

Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ.

Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.

Αμβούργο 19

Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.

Βέρντερ Βρέμης 19

Μάιντς 18 -20αγ.

Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ.

Χαϊντενχάιμ 13